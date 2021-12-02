Афины , , 15:12 — REGNUM Индекс экономических настроений Греции вырос до 113,4 пункта в ноябре с 112,4 пункта в октябре, достигнув уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года до пандемии. Об этом сообщается в докладе Фонда экономических и промышленных исследований (IOBE) 1 декабря.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представители IOBE объяснили это событие новым значительным улучшением деловых ожиданий в секторе услуг — до нового 20-летнего максимума, — в то время как изменения в промышленном секторе были незначительными. С другой стороны, ожидания ухудшились в секторах розничной торговли и строительства.

Продолжительный туристический сезон и решение не вводить строгие ограничительные меры, несмотря на всплеск пандемии, по-видимому, способствовали развитию сектора услуг. Промышленный сектор извлекает выгоду из значительного восстановления мировой экономики и международной торговли.

Потребительское доверие в стране также повысилось в ноябре после пяти месяцев снижения. Тем не менее, греческие домохозяйства продолжают оставаться в условиях неопределенности, сообщили в IOBE, отмечая, что развитие пандемии, как ожидается, сильно повлияет на ожидания бизнеса и домашних хозяйств в ближайшие месяцы.

В докладе отмечается, что растущее инфляционное давление в сочетании с приоритетами в бюджетной и более широкой политике также сыграет значительную роль, поскольку экономика постепенно вернется от бюджетного дефицита к профициту.