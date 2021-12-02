Иркутск, 2 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Иркутской области просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2021 г. составила 7,1 млн. рублей и выросла за месяц на 6,4%.

Ника Егорова Зарплата

Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Вместе на с тем, на 1 сентября 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в Иркутске составляла 8,8 млн. рублей.

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