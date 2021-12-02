Курган, , 15:03 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрированы в Кургане. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 203 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 2 декабря подтвердили 45 653 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 983 курганца.

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