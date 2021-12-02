Ульяновск, 2 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют обстоятельства похищения тротуарных плит в одном из сёл. В совершении преступления подозревают местного жителя, который решил благоустроить свою придомовую территорию, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Тротуар

С заявлением в полицию обратился 30 ноября представитель Урено-Карлинского поселения Карсунского района. Он сообщил о хищении тротуарных плит в одном из сел поселения, оценив ущерб на сумму свыше 19 тыс. рублей.

Полицейские установили подозреваемого в преступлении. По данным ведомства, к краже может быть причастен местный безработный житель, которому, как полагает следствие, железобетонные плиты понадобились для благоустройства территории около своего дома.

«Предварительно установлено, что с помощью личного трактора он похитил 15 плит, из которых был сделан тротуар на одной из улиц села», — говорится в сообщении УМВД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2021 года с одного из перекрёстков Ульяновска украли светофор. Под подозрение попали двое молодых парней, со слов которых светофор лежал на обочине и поэтому его увезли домой на машине.

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