Пенза, 2 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Четверых жителей Пензенской области подозревают в нелегальном изготовлении алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Группу нарушителей задержали, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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Полицейские выяснили, что в ноябре 2021 года знакомые между собой мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом водочной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, произвели на территории Городищенского района Пензенской области более 1 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей жидкости. Затем они разлили готовую продукцию в бутылки емкостью 0,5 литра и упаковали в картонные коробки для дальнейшей транспортировки. Во время оперативных мероприятий был задержан автомобиль, в котором один из подозреваемых развозил по точкам сбыта готовую продукцию. В салоне транспортного средства обнаружили свыше 2 тыс. бутылок с алкоголем. Реализовать продукцию планировали через небольшие магазины на территории региона.

Одновременно были проведены обыски в Железнодорожном районе Пензы, в Городищенском районе и Заречном. Из торговых точек и складских помещений, куда уже успели поставить спиртосодержащую жидкость, изъяли еще 160 бутылок нелегального алкоголя, стеклотару с этикетками фирм известных брендов, канистры со спиртосодержащей жидкостью, пустой бак объемом 1 тыс. литров, который использовали для смешивания воды и спирта, а также шланги для розлива смеси в стеклянную тару.

Все подозреваемые задержаны. Ими оказались жители города Пензы и Пензенской области в возрасте от 27 до 43 лет. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками», совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за девять месяцев 2021 года выявлено 426 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 186.

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