Москва, 2 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло заявление в связи с миграционным кризисом на границе республики и стран Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Обращение адресовано Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европарламенту и другим структурам Европейского союза.

«Призываем дать объективную публичную оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры по разрешению кризиса», — говорится в документе.

Депутаты выразили надежду на возобладание здравого смысла и конструктивный подход европейской и американской сторон к выполнению своих международных обязательств в области прав беженцев.

В заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация является следствием политики агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны США и Европейского союза. Парламентарии также обратили внимание на то, что большая часть беженцев — это выходцы из стран, подвергшихся международной экспансии посредством введения военного контингента НАТО, что привело к разрушению мирной жизни и основ государственного устройства в этих странах.

«Искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций», — говорится в заявлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, польские и литовские силовики жёстко действуют по отношению к мигрантам, собравшимся на белорусской границе, чем нарушают все нормы международного права, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко.