Кишинёв, 2 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осуждает решение Центризбиркома республики отстранить от выборов кандидата в мэры города Бельцы от партии «Шор» Марину Таубер. Заявление было обнародовано 2 декабря на сайте партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Несмотря на то, что партия «Шор» является нашим политическим конкурентом, мы считаем, что произошедшее в отношении кандидата, исключенного из избирательной гонки, является незаконным и преступным со стороны режима», — говорится в обращении ПСРМ.

В партии считают, что Таубер сняли с выборов якобы по указанию президента республики Майи Санду. Авторы обращения отметили, что таким образом ЦИК проигноривал выбор почти 48% граждан Бельц, которые проголосовали за кандидата от «Шор».

"ПСРМ неоднократно обращала внимание на то, что режим Санду захватывает государственные институты, в том числе те, которые по закону должны быть независимыми. Так они подчинили прокуратуру, судебные органы и спецслужбы», — заявили «социалисты».

Стоит отметить, что Таубер в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. На втором месте независимый кандидат, бывший вице-мэр Николай Григоришин, который набрал 20,9% голосов. Представляющий правящую партию «Действие и солидарноть» Борис Макоч получил 14%. После победы Таубер ЦИК призвал городской суд аннулировать её участие в выборах. В Центризбиркоме обвиняют её в превышении расходов на избирательную кампанию.