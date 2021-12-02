Москва, , 15:01 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция, как и прогнозировалось, обретает свою сезонность. Об этом 2 декабря заявила Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это подъём сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. И ключевое слово всё-таки, что прогнозировали», — подчеркнул в эфире радио « Комсомольская правда » Попова.

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»Мы уже понимаем в определённой степени манеры нашего «нового гостя» планетарного масштаба, нового коронавируса, — добавила руководитель федеральной службы. — Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября».

По её словам, так происходит каждый год, и этот не стал исключением. Там как сейчас

«Коронавирус […] обеспечил сезонную осеннюю волну, которую мы сейчас и наблюдаем», — сказала Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием коронавирусной инфекцией на 2 декабря, в России за сутки было выявлено 33 389 новых случаев заболевания COVID-19. Днём ранее в стране было зарегистрировано 32 837 носителей вируса. Общее число случаев заражения, которые удалось подтвердить исследованиями, составило 9 703 107.