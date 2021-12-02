Донецк, 2 декабря 2021, 15:01 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает обращения к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении ДНР.
Отвечая на утончающий вопрос: «То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?», Пушилин сказал: «Не исключаю».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооружённые силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек. Это, по её словам, половина всего состава ВС страны. При этом нарушения режима прекращения огня фиксируются по всей линии соприкосновения.