Донецк, , 15:01 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает обращения к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении ДНР.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы …, конечно же, придется тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на утончающий вопрос: «То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?», Пушилин сказал: «Не исключаю».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооружённые силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек. Это, по её словам, половина всего состава ВС страны. При этом нарушения режима прекращения огня фиксируются по всей линии соприкосновения.