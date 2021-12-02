Бишкек, 2 декабря 2021, 15:00 — REGNUM Сотрудники криминальной милиции столицы Киргизии задержали подозреваемого в нападении и ограблении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека сегодня, 2 декабря.
По имеющейся информации, правоохранители провели оперативно-розыскных мероприятия, в ходе которых установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 23-летний уроженец Чуйской области.
Задержанного доставили в следственную службу и водворили в изолятор временного содержания.
В милиции отмечают, что подозреваемый добровольно выдал мобильный телефон, который он отобрал у Текебаева.
Про остальных участников нападения на оппозиционного политика столичное ГУВД не упоминает.
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