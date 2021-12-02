История вопроса

Все о политических скандалах, акциях протеста, арестах и преследованиях политиков, кадровых перестановках, выборах, изменениях в действующее законодательство и так далее.



Киргизия — единственная страна в Туркестане, пережившая два вооруженных переворота и последовавшие за ними скандальные переделы собственности. В стране еще ни один глава правительства не проработал весь установленный законодательством срок, а передача президентских полномочий ненасильственным методом произошла только один раз. Все главы государств, кроме президента переходного периода, находятся либо в изгнании и заочно приговорены к тюрьме, либо подозреваются в нарушении закона.



Ключевым фактором политической жизни страны остается клановость — все ключевые решения принимаются родственниками или приближенными главы государства.

