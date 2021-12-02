Бишкек, 2 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники криминальной милиции столицы Киргизии задержали подозреваемого в нападении и ограблении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека сегодня, 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По имеющейся информации, правоохранители провели оперативно-розыскных мероприятия, в ходе которых установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 23-летний уроженец Чуйской области.

Задержанного доставили в следственную службу и водворили в изолятор временного содержания.

В милиции отмечают, что подозреваемый добровольно выдал мобильный телефон, который он отобрал у Текебаева.

Про остальных участников нападения на оппозиционного политика столичное ГУВД не упоминает.

Читайте также: Киргизского политика избила группа неизвестных