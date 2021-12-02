Иркутск, , 15:00 — REGNUM В Иркутской области оборот розничной торговли за 10 месяцев 2021 г. составил 378,9 млрд. рублей, 110,4% к соответствующему периоду 2020 г. в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания составил 14,3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 133%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

В октябре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 101,3%, в том числе на продовольственные товары — 102,4, непродовольственные товары — 100,9%, услуги — 100,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 9 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,5%.

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