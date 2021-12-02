Москва, , 15:28 — REGNUM

Евразийский транспортный каркас позволит увеличить грузопотоки, в том числе в транзитном сообщении с Китаем и государствами ЕС, такое заявление сделал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе Второго Евразийского конгресса.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важная задача — обеспечение связанности территорий союза, прежде всего для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий. Более того, совместная работа в сфере транспорта и инфраструктуры имеет ключевое значение и в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом «Один пояс — один путь», и, конечно, при формировании Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого выступил Президент РФ Владимир Путин. Россия, Казахстан и Китай приступили к реализации международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. В рамках него уже строится автомагистраль Казань — Москва с выходом на Балтику и Северную Европу. Начинаем подготовку к сооружению автодороги «Меридиан», которая пройдёт от границы с Казахстаном через восемь субъектов Российской Федерации и далее — в Белоруссию и Центральную Европу. Но это лишь часть того, что предстоит сделать. Необходимо сформировать полноценный «евразийский транспортный каркас», то есть создать объединённую сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии. Развитие международных транспортных коридоров «Восток — Запад», где уже есть значительные успехи, и «Север — Юг» позволит увеличить грузопотоки, в том числе в транзитном сообщении с Китаем и государствами Европейского союза », — рассказал Мишустин.

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