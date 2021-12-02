Москва, 2 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум.

Евразийский транспортный каркас позволит увеличить грузопотоки, в том числе в транзитном сообщении с Китаем и государствами ЕС, такое заявление сделал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе Второго Евразийского конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин