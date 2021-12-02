Ярославль, 2 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле через Демидовский сквер планируют проложить новый газопровод. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, размещенный на сайте регионального департамента охраны объектов культурного наследия.

ИА REGNUM Демидовский сквер в Ярославле

Газопровод необходим для новой гостиницы на Волжской набережной, которую планируют построить между Митрополичьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью. Поскольку Демидовский сквер является объектом культурного наследия, необходима экспертиза. Кроме того, недавно сквер прошёл масштабное обновление.

Заказчиком выступает ООО «Интер-отель». Планируется, что перекапывать сквер не будут, работы проведут методом подземного бурения.

«Проектом газификации предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления закрытым способом — методом наклоннонаправленного бурения (ННБ). Общая протяженность подземной прокладки газопровода методом ННБ 429 м, глубина прохождения проколов варьируется от 4, 2 до 5, 48 м», — говорится в акте экспертизы.

В точке врезки в существующий газопровод и по углам предусмотрено устройство шести рабочих котлованов размером 5 на 5 метров. Эксперт полагает, что такой метод не нанесёт ущерба объектам культурного наследия.

Между тем градозащитница Ольга Мазанова написала свои замечания и просит отклонить акт экспертизы. Мазанова сомневается, не повредит ли газопровод захоронения жертв белогвардейского мятежа и растительность сквера, в том числе старовозрастные липы.

Кроме того, сквер является ещё и особо охраняемой природной территорией. Работы там требуют согласования и с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Как сообщили в департаменте, пока документы о прокладке газопровода туда не поступали.