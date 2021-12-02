Москва, , 15:01 — REGNUM Система цифровой маркировки товаров оказывает позитивное влияние на рынок, но нуждается в развитии и доработке. К такому выводу пришли участники проектной сессии «Государство в борьбе с контрафактом. Промежуточные итоги введения цифровых инструментов», которая состоялась 25 ноября в Аналитическом центре при правительстве РФ в Москве. Организаторами мероприятия выступили центр развития потребительского рынка МШУ «Сколково» и центр социального проектирования «Платформа» при поддержке совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка и Общероссийского народного фронта.

Цифровая экономика alisterpaine.com

Участники мероприятия, в число которых вошли представители ФОИВ, ЦРПТ, а также рынка продовольствия и ритейла, ознакомились с масштабным исследованием, проведенным ЦСП «Платформа», а также обсудили текущее состояние и перспективы системы маркировки.

Согласно результатам проведенного исследования, проблема контрафакта и фальсификата остается актуальной для потребителей. При этом больше всего покупателей беспокоит качество лекарств, алкоголя, детских товаров — то, что может оказать негативное влияние на здоровье. 43% опрошенных в ходе проведения исследования респондентов сталкивались с ситуацией приобретения поддельного товара в последние годы.

В связи с растущим беспокойством за качество товарова 78% опрошенных отмечают, что пользоваться сервисом для проверки информации о товаре. 73% респондентов считают, что благодаря цифровым инструментам контрафакта станет меньше, но до конца решить проблему не удастся — всегда будет возможность обойти правила.

По мнению экспертов, в настоящий момент система маркировка имеет ряд сильных сторон, так, она стала эффективной мерой на пути внедрения решений для прослеживаемости продукции. Система показала результаты легализации рынков потребительских товаров, хотя полностью и не решила проблемы нелегального оборота продукции. Кроме того, маркировка поспособствовала укреплению позиций добросовестных производителей, чья продукция, как правило, обладает более качественными характеристиками.

Между тем, эксперты подчеркнули, что есть и аспекты, которые требуют доработки для обеспечения достоверной прослеживаемости товаров и снижения административной нагрузки на бизнес. Например, представители бизнеса отметили недостаточный контроль со стороны ответственных органов за нарушениями на рынке, в том числе за обрывами цепочек поставок. Это в результате ставит игроков в неравное положение друг с другом и снижает эффективность системы прослеживаемости в целом.

Кроме того, как отмечалось на встрече, вместо создания единого окна подачи данных продолжается «умножение» информационных систем, в том числе по причине того, что государство не определилось в части интеграции различных контрольно-надзорных и учетных систем. Возможно, решение будет найдено в рамках стратегической инициативы правительства РФ «Электронный документооборот».

Среди основных предложений от участников встречи по развитию программ борьбы с контрафактом и фальсификацией — расширение практики привлечения к ответственности недобросовестных участников рынка правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Без этого, по их мнению, проблема нелегального оборота не может быть решена.

В целом для ряда представителей производителей и ритейла выгода от введения новой системы неочевидна, в том числе из-за отсутствия данных о текущей доле контрафакта по товарным категориям.

Однако сложившуюся ситуацию можно расценивать как переходную. Выражен запрос на проработку инструмента до введения маркировки в новых категориях продукции, упрощение системы и сопровождение бизнеса на всех этапах, объединение с уже существующими инструментами — создание единой системы информационной системы маркировки и прослеживаемости, а также больший учёт позиций всех участников процесса.