Вашингтон, 2 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Американский актёр Аарон Пол и его супруга Лорен Парсекиан ждут ребёнка. Об этом Парсекиан сообщила в личном Instagram-аккаунте 2 декабря.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

https://www.instagram.com/p/CW9MsCRvi-n/

«Мы не можем дождаться встречи с тобой, малыш! Мы уже так сильно тебя любим», — подписала публикацию жена актёра. У пара также есть трёхлетнюю дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Аарон Пол стал известен благодаря сериалу «Во все тяжкие». Роль наркомана Джесси Пинкмана в шоу принесла артисту премию «Эмми».