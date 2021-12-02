Боровск, Калужская область, 2 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Боровском районе, сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Gtrk-kaluga.ru Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка

Установлено, что хозяйствующим субъектом на земельном участке сельскохозяйственного назначения около деревни Кириллово Боровского района осуществлена незаконная добыча строительного песка без лицензии. Добыча недр осуществлялась в промышленных масштабах, и в денежном выражении сумма незаконно полученного дохода превысила девять миллионов рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере». Расследование уголовного дела прокуратурой взято на контроль. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.