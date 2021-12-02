Минск, 2 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений вне зависимости от действий Запада высказал Александр Лукашенко 2 декабря, принимая в президентском дворце делегацию Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Для Белоруссии важных, второстепенных, близких или далеких губерний России нет, — заявил Лукашенко. — Если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область второстепенна. Наоборот, чем дальше, тем важнее, чтобы мы были вместе, были рядом и могли сотрудничать».

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«В последнее время говорят: «Как-то они активизировались, Запад к этому сподвиг». Ничего подобного. Мы начали выстраивать наши отношения еще в 1990-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Белоруссии и России. И даже еще раньше — когда на референдуме в Белоруссии был поставлен вопрос о Союзе Белоруссии и России», — сказал Лукашенко.

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«Вот так, потихоньку, мы развивались, насколько это возможно, преодолевая всякие препятствия. А то, что вредный Запад нам помогает, так не помогайте», — заметил руководитель постсоветской республики.

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