Иркутск, 2 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-октябре составил 221,5 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Строительство

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам января-сентября 2021 года общий ввод жилья в 1,7 раза превысил объем соответствующего периода 2020 года (годом ранее был рост на 1,2%).

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