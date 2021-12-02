Таллин, 2 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

30 ноября 2021 года в Эстонии праздновался необычный праздник государственности: количество дней, прожитых независимой Эстонией, стало на один больше, чем общее количество дней, прожитых в составе других государств. Об этом сообщил местный порталtribuna.ee.

Различные СМИ и общественно-патриотические организации вели скрупулезный подсчет «статистики свободы» с момента провозглашения Эстонией независимости в 1918 году. В честь знаменательной даты по всей стране были подняты национальные флаги, а в полдень звенели колокола храмов Эстонской евангелической лютеранской церкви.

«Желаем всем хорошего дня увековечения государственности. Сегодня период свободы нашей страны на один день дольше, чем период тюремного заключения», — так своеобразно прокомментировала событие страница парламента Эстонии в социальной сети Facebook.

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма также не остался в стороне от празднеств, поучаствовав в поднятии государственного флага на башне Длинный Герман возле парламента. По его словам, «маленький народ настолько большой, насколько большая его вера в будущее. У нас есть вера в долговечность своих народа и государства».

Эстония провозгласила свою независимость 24 февраля 1918 года. Таким образом, с этой даты 24 февраля 2022 года пройдет уже 104 года. 20 августа отмечается День восстановления независимости Эстонии. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Эстонии на основании соглашения с комитетом Эстонии принял решение о независимости, по которому восстанавливалась Эстонская Республика, образованная в 1918 году.

Историки и общественные деятели по-разному оценивают предлагаемую официальную датировку. Многие обращают внимание, что, провозглавив независимость, новые власти новой Эстонии на следующий день были вынуждены скрываться от вступивших в столицу немецких оккупационных войск. Лишь в ноябре 1918 года немцы покинули Эстонию, и эстонцы смогли взять бразды правления в свои руки.

Однако окончательно независимость Эстонской Республики была признана лишь в феврале 1920 году подписанием Тартуского мирного договора с советской Россией.