Москва, , 14:56 — REGNUM Настоящее счастье в дом приносит любовь, здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Деньгами очень сложно измерить верхние границы удовлетворенности человека радостной и насыщенной жизнью, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Доходы

«Ни для кого не секрет, что не менее 75% жителей России сегодня живет от зарплаты до зарплаты, при этом более половины соотечественников испытывают проблемы от нехватки денежных средств.

В разных регионах России запросы на размер располагаемых личных финансов в целом продолжает уверенный рост и в этом виновата не только инфляция.

Пандемия серьезно изменила деловой уклад и процессы вовлечения работников в деловую среду. Однако никакие деньги не принесут радость, если не поддерживать ментальное и физическое здоровье.

Нередко небольшие радости в жизни, например, набор дорогих шоколадных конфет нивелирует массу накопленного в человеке негатива и помогает ему чувствовать намного счастливее при отсутствии вложенных миллионов рублей в банковский депозит или инвестиционный счет.

Очевидно, что не все измеряется деньгами. Хочется надеется, что вкусный деликатес в целом помог российским гражданам преодолеть стрессы на рынке труда и в борьбе с пандемией коронавируса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, доход, который жители России считают «достаточным для счастья», составляет 178 тыс. рублей.

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