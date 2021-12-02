Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. За десять лет работы поисково-спасательной команды «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге из более чем 11,4 тыс. пропавших без вести людей живыми найдены 8,5 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 декабря сообщил руководитель пресс-службы петербургского отряда «ЛизаАлерт» Антон Паулин.

Lizaalert.org Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт»

По его словам, за десять лет работы в отряд поступило 11 474 заявки о пропавших. Из них 8,5 тыс. человек были найдены живыми, 1107 человек — погибшими, местонахождение еще 399 человек остается неизвестным.

«Более 9 тыс. заявок относятся к городу, остальные — лес, либо город и лес», — уточнил Паулин.

В настоящий момент в отряд входят 553 человека, которые ведут поиски пропавших не только на территории Петербурга, но и Ленинградской области. Отметим, что пополнить ряды добровольцев может любой желающий старше 18 лет.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Петербурге начал работу 7 декабря 2011 году, на следующий день после пропажи семилетнего на тот момент Павла Костюнина в городе Отрадное Ленинградской области. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно.