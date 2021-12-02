Стокгольм, 2 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Стокгольм для участия в 28-й министерской встрече ОБСЕ. Об этом сообщает МИД Греции в соцсети Twitter 2 декабря.

(сс)Greek Ministry of Foreign Affairs Никосо Дендиас

Дендиаса сердечно приветствовала Энн Линде, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции.

Ранее сегодня министр иностранных дел Греции встретился со своим сербским коллегой Николой Селаковичем на полях 28-го Совета министров ОБСЕ.