Кострома, 2 декабря 2021, 15:02 — REGNUM В 2022 году в Костромской области защитные ограждения от лосей появятся на всех особо опасных участках трасс. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Речь идёт о направлениях Кострома-Судиславль (трасса «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» Р-243) и Кострома-Волгореченск (дорога «Золотое кольцо» Р-132). Обе трассы находятся в управлении федерального учреждения Упрдор «Холмогоры».
Так, в 2019 — 2020 годах металлический забор установили на 10 километрах дороги Р 243 (18−28 километр). В 2022 году ограждениями оборудуют трассу «Золотое кольцо».
Напомним, ранее костромичи создали петицию, в которой попросили защитить автовладельцев от диких животных. Вес взрослого лося может достигать 400−800 килограммов, столкновение машины с такой массой на большой скорости может быть фатальным для всех участников ДТП.
По информации департамента природных ресурсов с начала 2021 года в Костромской области произошло 38 ДТП с лосями, в них были ранены 10 человек, трое погибли. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано больше аварий — 53, в 2019 году — 29. Во избежание столкновения инспекторы советуют водителям снижать скорость на дорогах, проходящих через лесополосу и переключаться на «дальний» свет в тёмное время суток. Кроме этого, пропустив одно животное на дороге, следует немного подождать — зачастую лоси передвигаются группами.
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