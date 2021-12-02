Кострома, , 15:02 — REGNUM В 2022 году в Костромской области защитные ограждения от лосей появятся на всех особо опасных участках трасс. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Лось Yarregion.ru

Речь идёт о направлениях Кострома-Судиславль (трасса «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» Р-243) и Кострома-Волгореченск (дорога «Золотое кольцо» Р-132). Обе трассы находятся в управлении федерального учреждения Упрдор «Холмогоры».

Так, в 2019 — 2020 годах металлический забор установили на 10 километрах дороги Р 243 (18−28 километр). В 2022 году ограждениями оборудуют трассу «Золотое кольцо».

«В октябре 2021 года Управлением ГИБДД в адрес владельца дорог направлены предложения по обустройству заборов, препятствующих выходу диких животных на проезжую часть на отдельных участках федеральной автодороги. Несмотря на то, что требованиями ГОСТа данные ограждения не предусмотрены, Госавтоинспекцией во взаимодействии с руководством ФКУ Упрдор «Холмогоры» вопрос установки ограждения проработан. В 2022 году запланировано финансирование на монтаж сетчатого ограждения на двух участках автодороги Р-132: с 91 по 95 км и с 99 по 103 км» , — поясняет госавтоинспекция.

Напомним, ранее костромичи создали петицию, в которой попросили защитить автовладельцев от диких животных. Вес взрослого лося может достигать 400−800 килограммов, столкновение машины с такой массой на большой скорости может быть фатальным для всех участников ДТП.

По информации департамента природных ресурсов с начала 2021 года в Костромской области произошло 38 ДТП с лосями, в них были ранены 10 человек, трое погибли. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано больше аварий — 53, в 2019 году — 29. Во избежание столкновения инспекторы советуют водителям снижать скорость на дорогах, проходящих через лесополосу и переключаться на «дальний» свет в тёмное время суток. Кроме этого, пропустив одно животное на дороге, следует немного подождать — зачастую лоси передвигаются группами.

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