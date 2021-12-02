Ботлих, Дагестан, 2 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен еще один факт хищения электроэнергии при производстве криптовалюты. В нем сотрудники полиции уличили владельца майнинг-фермы, созданной на окраине села Ботлих. По данному факту будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

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Установлено, что оборудовал незаконное производство криптовалюты 35-летний житель Дахадаевского района. Он подключил к линии электропередачи в обход приборов учета нежилое помещение, разместил в нем специальное оборудование и с его помощью вырабатывал биткоины.

«В помещении полицейские обнаружили комплектующие, ноутбук и устройства для выработки цифровой валюты. Предварительно ущерб сетевой компании оценивается в 257 тыс. рублей»,— говорится в сообщении МВД.

Напомним, в 2021 году в Дагестане было выявлено 16 фактов создания незаконных майнинг-ферм. Регион стал лидером на Северном Кавказе по числу фактов хищения электроэнергии при производстве биткоинов.

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