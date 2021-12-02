Москва, 2 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента РФ на выплаты участникам обороны Севастополя и жителям осаждённого Севастополя подписал Владимир Путин. Документ опубликован 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58 350 тыс. рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей лицам, награждённым медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Севастополя», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября с просьбой дополнительной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и тем, кто награждён медалью «За оборону Севастополя», в связи с 80-летием начала обороны города к президенту обратился губернатор Михаил Развожаев. Президент просьбу поддержал.