Минск, 2 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. «Александр Лукашенко отметил, что внешние деструктивные силы ведут себя отвратительно и пакостно», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшейся 2 декабря в Минске встречи Лукашенко с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Читайте экспертные комментарии сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

В ходе переговоров со спикером нижней палаты российского парламента руководитель постсоветской республики отметил, что неназванные недоброжелатели поступают плохо не только в отношении Лукашенко, но также и в отношении Белоруссии и России. Он заявил: «Мы это видим. И по Белоруссии не получилось мгновенно задушить в прошлом году. Началось медленное удушение. Ясно, что оно в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России и Белоруссии».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

«У нас решительная позиция в этом плане. Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все. Я уверен, что это — общая позиция Государственной Думы и Вас как руководителя», — сообщил Лукашенко.

Ранее на эту тему: «Не наши войны»: Лукашенко сравнил современность с Великой Отечественной

Он также сообщил: «Мы уже не будем Брестской крепостью, осаждать нас никто не будет. Но если люди не понимают нас, мы попробуем им объяснить, что мы и делаем вместе с россиянами».