Магнитогорск, Челябинская область, 2 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области осуждён сотрудник компании сотовой связи, незаконно использовавший персональные данные клиентов. Об этом 2 декабря сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, для выполнения плановых показателей он без ведома клиентов, оформил на них десять абонентских номеров. Также сотрудник компании незаконно получил детализацию телефонных соединений одного местного жителя и передал её постороннему лицу.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. Суд назначил гражданину два года ограничения свободы.