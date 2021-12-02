Минск, , 14:54 — REGNUM Россия и Белоруссия не могут оставаться наблюдателями, когда Польша использует недозволенные методы недопуска мигрантов на свою территорию, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, когда на границе страны, считающие себя демократическими и отстаивающими права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию Польши, нанося урон здоровью и фактически, ставя на одну планку жизнь граждан с детьми и недопуск. Мы не можем оставаться здесь наблюдателями», — сказал Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

Он уверен, что это дело всего европейского сообщества.

Володин призвал вырабатывать единые принципы, предлагать их и Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, и Евросоюзу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши результатом международной экспансии США, а частности, их действий в Афганистане. Он предложил поручить секретариату ПА ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление.

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