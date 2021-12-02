Киев, 2 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил об отставке. Об этом он написал 2 декабря в своём микроблоге в Twitter.

DDima МИД Украины

Божок, который в 2017—2019 годах руководил Службой внешней разведки (СВР) Украины, опубликовал текст заявления об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил коллег, с которыми «20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене». Указывать причины своего решения дипломат не стал.

«Почему? Придет время, расскажу», — написал Божок.

Дипломатическую карьеру в МИД Украины 41-летний Егор Божок начал в 2002 году. Его имя упоминалось при расследовании одного из дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко. По версии следствия, Порошенко в 2018 году через «явно преступный приказ» склонил Божка к превышению полномочий — тот назначил Сергея Семочко заместителем главы СВР. С июня 2020 года по апрель 2021 года Божок был отстранен от должности замглавы МИД Украины в связи с расследованием.

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