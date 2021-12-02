Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Белоруссия якобы продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 2 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Тони Блинкен U.S. State Department

«Белоруссия продолжает нарушать международное право и свои обязательства в рамках ОБСЕ», — сказал он.

Кроме того, американский госсекретарь добавил, что Вашингтон вновь призывает Минск к прекращению насилия, освобождению всех политических заключенных и выполнению «требования народа о свободных и справедливых выборах под международным контролем», а также к прекращению использования нелегальных мигрантов «в качестве оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попытка медленного удушения Белоруссии странами Запада находится «в общем контексте борьбы против России».