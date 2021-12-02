Иркутск, , 14:50 — REGNUM В октябре материалы и топливно-энергетические ресурсы, необходимые для строительства объектов, обошлись строителям Иркутской области дороже на 1,2%, чем месяцем ранее. В сравнении с декабрем 2020 г. цены выросли в среднем на 11,1%. Подробности сообщает территориальное управление государственной статистики.

Стройматериалы на набережной ©

За месяц наибольшее повышение цен зафиксировано на электроэнергию (на 10%), известь негашеная — на 5%, битумы нефтяные — на 3%, топливо дизельное — на 2%, изделия из гипса строительного, материалы и изделия минеральные тепло‑ и звукоизоляционные — на 1%.

Заметное снижение цен зафиксировано на трубы стальные водогазопроводные (на 6%), профили незамкнутые из нелегированной стали и сталь арматурная (на 3%).

По сравнению с декабрем 2020 г. значительный рост цен отмечен на профили незамкнутые из нелегированной стали на (61%), трубы стальные водогазопроводные — на 50%, сталь арматурную — на 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября 2021 года в Иркутской области среди строительных материалов продолжили расти цены на масляные краски (5%), рубероид (4%), еврошифер и кирпич (2%), но снизились цены на металлочерепицу (4%) и плиты древесностружечные (1%).

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