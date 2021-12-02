Москва, , 15:05 — REGNUM США провоцируют Украину начать войну против России. Об этом 2 декабря заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, Вашингтон хочет вести противостояние с Россией за счет других. В этом смысле Украина представляет из себя наиболее удобные вариант для реализации этой задачи.

«Они подначивают Киев, и отсюда такая воинственная риторика Владимира Зеленского. Он говорит, что военной силой готов отвоевывать Донбасс. Они подталкивают Киев к провокации и отдают сигнал в Москву, что они не будут рассматривать Украину, как члена НАТО, и никакого договора, что Запад будет воевать за Украину не подпишут. Провоцируют войну, вот что они делают. И делают это по четко очерченному плану. Вот какую подлую, хитрою игру они ведут», — сказал Стариков.

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