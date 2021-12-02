Ереван, 2 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Армении, по последним данным, зарегистрировано более 12 тыс. активных случаев заражения коронавирусом, из которых 1068 — это те, кто ранее прошёл курс вакцинации от COVID-19. Об этом 2 декабря сообщила на брифинге глава минздрава республики Анаит Аванесян.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Министр отметила, что среди выявленных носителей SARS-CoV-2 только 8,6% вакцинированы. Также небольшая доля привитых среди тех, кого госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Из 2349 госпитализированных граждан вакцинированы только 87. Это также показывает эффективность вакцинации», — сказала Аванесян.

Он не исключила, что при новом штамме коронавируса «Омикрон» возможно снижение эффективности вакцины, но считает, что это всё равно единственный способ борьбы с болезнью.

Стоит отметить, что, последним данным, в Армении полностью привили от COVID-19 около 440 тыс. человек. Это примерно 15% населения республики.