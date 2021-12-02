Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM В Свердловской области сокращается прирост заболевших ковидом. В регионе впервые с 29 октября выявили менее 700 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в области обнаружили 698 носителей коронавируса. В Екатеринбурге выявили 129 случаев заражения.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 180 671 человек. Оправились от болезни 157 789 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 8493 гражданина.