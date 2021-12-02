2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова генсека НАТО о том, что Киев может рассчитывать только на поддержку со стороны альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону.

Тимур Кондратьев, , 16:35 — REGNUM Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Украина может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Иными словами: против России только безмозглые бандеровцы могут переть, а в НАТО нет такого числа дебилов, готовых голову положить за не пойми какие коврижки», — пишет Дмитрий И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Столтенберг не раскрыл Киеву каких-то тайн, данный расклад был очевиден всем очень давно, но почему-то украинские политики тешили себя надеждой, что НАТО зачем-то вступится за них в конфликте с Россией.

«Ясен пень! Никто за Украину воевать не собирается, потому что её никто своим членом за эти семь лет так и не сделал. Есть партнёры, а есть члены партнёров. Это две большие разницы», — считает Владимир Б.

Глава НАТО Йенс Столтенберг president.gov.ua

«Вот уж реально смешно. Украина всё ещё, оказывается, надеялась на военную поддержку НАТО! А как это может случиться, если Украина не является членом НАТО! Она даже в ЕС так и не смогла вступить, куда уж ей до Североатлантического альянса. Там не только экономика нужна крепкая, но и отсутствие конфликтов, на что Киев не способен», — поделился своим мнением Арсений В.

Некоторые комментаторы отмечают, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году тоже понадеялся на военное содействие со стороны НАТО, в результате чего поплатился как своим президентским креслом, так теперь и свободой.

«Эх, наивные украинцы. Вспомните, как Саакашвили в своё время тоже поверил Западу. Результат мы все с вами видели. Когда Грузия напала на Южную Осетию, США и Европа в стороне стояли и наблюдали за происходящим. Так и с бандеровцами будет. Так что подумайте десять раз, прежде чем совершать последнюю в своей жизни ошибку», — написал Игорь М.

Часть людей полагает, что до киевских политиков не может дойти одна простая мысль — НАТО не хочет войны с Россией и уж точно никто из Европы или США не собирается умирать за Украину.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

«Логично. Зачем им умирать за Украину? Это что, такая необходимость, по мнению украинцев? Не тот век уже давно. У каждого солдата есть семья, дом, родители, своё отечество, наконец. Все хотят жить, а если и умирать, то за высокие идеалы. Что такое Украина для европейца или американца? Тут-то и оно!» — указывает Геннадий С.

Ряд пользователей указывает на то, что уже не только в Кремле, но и в Европе пытаются остудить горячие украинские головы, намеревающиеся пролить кровь в Донбассе.

«Мне кажется, что Киев очень хотел под Новый год начать войну, но его не только Россия отговаривает, но теперь и НАТО, который как бы говорит: «Мы с вами воевать не будем! Одумайтесь!», — написал Валерий Г.

Напомним, 1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, отвечая на вопрос журналистов об Украине, о том, что необходимо различать членов альянса и его партнеров, поэтому Киев может рассчитывать только на поддержку со стороны Североатлантического альянса, но не на гарантии безопасности и коллективную оборону.