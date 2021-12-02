Париж, , 14:46 — REGNUM Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Парижа, сообщает Le Figaro.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Архиепископа Парижа Мишеля Опети обвинили в нарушении обета безбрачия.

Мишель Опети признался в «двусмысленном поведении» с женщиной, указав, что это «не были ни романтические, ни сексуальные отношения».

В пресс-службе Святого Престола заявили, что епископ Жорж Понтье назначен апостольским администратором епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, ответственный министр при премьер-министре по связям с парламентом, Марк Фено заявил, что вопрос об обязательной вакцинации не закрыт.

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