Париж, 2 декабря 2021, 14:46 — REGNUM Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Парижа, сообщает Le Figaro.
Архиепископа Парижа Мишеля Опети обвинили в нарушении обета безбрачия.
Мишель Опети признался в «двусмысленном поведении» с женщиной, указав, что это «не были ни романтические, ни сексуальные отношения».
В пресс-службе Святого Престола заявили, что епископ Жорж Понтье назначен апостольским администратором епархии.
Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, ответственный министр при премьер-министре по связям с парламентом, Марк Фено заявил, что вопрос об обязательной вакцинации не закрыт.
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