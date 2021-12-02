Париж, 2 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Парижа, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Архиепископа Парижа Мишеля Опети обвинили в нарушении обета безбрачия.

Мишель Опети признался в «двусмысленном поведении» с женщиной, указав, что это «не были ни романтические, ни сексуальные отношения».

В пресс-службе Святого Престола заявили, что епископ Жорж Понтье назначен апостольским администратором епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, ответственный министр при премьер-министре по связям с парламентом, Марк Фено заявил, что вопрос об обязательной вакцинации не закрыт.