Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Компания HBO отказалась от съёмок первого спин-оффа сериала «Игра престолов». Об этом 2 декабря пишет DTF, ссылаясь на слова бывшего руководителя WarnerMedia Entertainment Боба Гринблатта.

Игра престолов

Как отмечает издание, компания потратила $30 млн на пилотный выпуск шоу, однако отказалась от него после критики Гринблатта. Название приквела бывший руководитель WarnerMedia Entertainment не озвучил.

Добавим, что другой спин-офф «Игры престолов» под названием «Дом дракона» выйдет в 2022 году на платформе HBO Max. В шоу будут показаны события, происходившие за 200 лет до событий оригинального сериала.

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