Ульяновск, , 14:45 — REGNUM Опыт Ульяновской области в области возобновляемой энергетики высоко оценили в Москве на Международном форуме по ветроэнергетике Rawi Forum-2021. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Альтернативаня энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В форуме, который начался 1 декабря и завершится 2 декабря, принимают участие лидеры ветроэнергетического сектора, общественники, бизнесмены, руководители межправительственных организаций. В релизе сообщается, что в пленарной части основатель консалтинговой компании Lighthousegroupe Йерун Кеттинг, который был модератором сессии, назвал Ульяновскую область регионом, который всегда ставит высокие цели и достигает их.

«Оценку эксперта подтверждают многочисленные рейтинги, в которых регион традиционно удерживает высокие позиции», — говорят региональные власти.

Также приводятся слова директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева о том, что Ульяновская область заняла девятое место среди 66 регионов страны в первом комплексном инвестиционном рейтинге в области возобновляемых источников энергии. При этом Ульяновская область была названа лидером в номинации «Самый открытый регион».

«В контексте участия органов власти в климатической повестке регион самый активный», — цитируют Алексея Жихарева.

Генеральный директор ООО «Вестас РУС» Кимал Юсупов подчеркнул открытость ульяновской власти и оперативность решения вопросов. Кроме того, регион занял восьмое место в рейтинге научно-технологического развития регионов России.

Исполняющая обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева на пленарной сессии выделила проекты в сфере «зелёной» энергетики, отметив, что речь идёт не только о генерации электроэнергии на основе ВИЭ (возобновляемых источников энергии), но и разработке решений в сфере энергоэффективности, энергосбережения и накопления энергии, снижении углеродного воздействия. «Чрезвычайно важным достижением» и оценкой результата данной работы она назвала пятое место ESG-рейтинга в части государственного управления.

По словам руководителя Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, в 2022 году начнётся строительство новых производственных корпусов, которые будут предложены для размещения предприятий инновационного сектора, прежде всего в сфере ВИЭ и композитной индустрии.

Напомним, что на сессии в рамках Российской энергетической недели губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о планах по развитию проектов в области возобновляемой энергетики. По его словам, планируется построить ещё 150 МВт ветроэлектростанций, до 100 МВт солнечных электростанций. Глава региона заверил, что область продолжит развивать производство компонентов для отрасли ВИЭ, что позволит внедрять передовые «зелёные» технологии, создавать новые производства и рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области впервые в России был построен ветропарк (введён в начале 2018 года), в настоящее время работают два ветропарка общей мощностью 85 МВт. По расчётам, они вырабатывают порядка 8% электроэнергии в регионе. Также в Ульяновской области размещено первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

Власти заявляют, что в области сформирован полноценный инновационный кластер альтернативной энергетики. Для его управления создан специализированный проектный офис, состоящий из представителей бизнеса, власти, институтов развития, налажена кадровая подготовка. Привлечены российские и международные компании, среди которых транснациональные компании «Вестас» и «Фортум», государственная корпорация «Роснано».

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