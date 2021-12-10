Ежедневно в России выявляются десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу и медиков, и властей. Заболеваемость и смертность в России остаются на высоком уровне. По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет оценивается в 53,7%. В стране выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Окажется ли он в итоге «живой вакциной» или ухудшит ситуацию, прогнозировать пока рано. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, опасения по поводу нового штамма-мутанта преждевременны и пока не подтверждены. Добавим, новые сертификаты для переболевших коронавирусной инфекцией будут действовать один год, ранее выданные документы сейчас переоформляются. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 2 декабря журналистам. Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14:44 02.12.2021 В период пандемии новой коронавирусной инфекции у 36,4% тюменцев, переболевших COVID-19, проявляются неврологические последствия. Об этом сообщила пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области врач-невролог Джинна Лебедева. Читайте подробнее:Тромбоз и миокардит: тюменский врач сообщил о последствиях COVID-19

14:45 02.12.2021 Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Омской области для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону Александра Кригиопубликовано 2 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора. Читайте также: В Омской области ввели обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19

14:45 02.12.2021 В Татарии 25 декабря допуск родителей на республиканскую ёлку будет осуществляться по QR-кодам. Также обязательно соблюдение социальной дистанции при рассадке. Родителей с детьми посадят через кресло. Детям старше шести лет необходимо иметь защитные маски. Мероприятие пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Само новогоднее представление будет разделено: количество детей — 4 тыс. до обеда и 4 тыс. после него, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Подробности в материале:В Татарии рассказали об ограничениях при проведении республиканской ёлки

14:46 02.12.2021 Тюменские бизнесмены и сотрудники общепита обращаются к главе региона Александру Моору и к главному санитарному врачу региона Галине Шарухо с просьбой отменить QR-коды. Об этом сообщает владелец сети кафе в Тюмени Павел Головин в своём Instagram-аккаунте. Об этом:Тюменские бизнесмены просят главу региона отменить QR-коды

14:47 02.12.2021 В Свердловской области сокращается прирост заболевших ковидом. В регионе впервые с 29 октября выявили менее 700 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Читайте также: В Свердловской области сокращается прирост заболевших COVID-19

14:48 02.12.2021 В Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 2 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8493 человека. Подробности в материале: На Среднем Урале от COVID-19 за сутки скончался 31 человек

14:49 02.12.2021 По итогам ноября в России зафиксировано заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, обстановка по COVID-19 стабилизировалась. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 2 декабря в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Она отметила, что снижение специалисты фиксируют каждую неделю, начиная со второй недели ноября. Это 6−8%, а по итогам месяца — более чем на 20%. Положительных тестов в удельном весе сделанных тестов стало меньше почти на 30%. «Плюс это говорит о стабилизации ситуации <…>, в разных субъектах по-разному», — сказала Попова. Об этом: В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 20% — Попова

15:03 02.12.2021 В Курганской области за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 96 зарегистрированы в Кургане. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 203 случая. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявили 198 носителей коронавируса

15:16 02.12.2021 В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло ко 2 декабря 887 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 882 — на пять человек меньше. Читайте также: В Курганской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

15:35 02.12.2021 Студенты-волонтёры, вступив в антиковидный патруль, проверят, как пассажиры Петербургского метрополитена соблюдают норму об обязательном ношении масок. Об этом: Студенты Петербурга выйдут в патруль по соблюдению масочного режима в метро

15:39 02.12.2021 Власти Санкт-Петербурга заявили, что город вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19.

15:43 02.12.2021 Законодательная дума Томской области 2 декабря поддержала федеральный законопроект о введении дополнительных ограничений на посещение общественных мест. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента. Читайте также: Томские депутаты поддержали введение QR-кодов в общественных местах

15:44 02.12.2021 В Нижегородской области по состоянию на 2 декабря выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 699 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 742 случаев. Читайте подробнее: Среди нижегородцев вновь снизился прирост носителей коронавируса

15:50 02.12.2021 Китай временно закрыл пункт пропуска на границе с Забайкальем из-за коронавируса.

15:56 02.12.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 51 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте подробнее: Ещё 51 человек стал жертвой COVID-19 в Подмосковье

16:00 02.12.2021 ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики коронавируса «Cпутник М» на уровне 600,5 руб.

16:03 02.12.2021 Как сообщает оперштаб, мутация коронавируса «Омикрон» требует немедленного изучения: его распространение и заразность очень высоки. Чтобы не допустить случаев заражения новым штаммом на территории России, сокращён до 48 часов срок действия ПЦР-тестов.

16:03 02.12.2021 За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1998 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 525 405 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 593 049. Об этом: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровели 1998 человек

16:06 02.12.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 2 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 199 человек. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 109 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 107 человек. Подробности в материале: Балашиха вышла в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

16:18 02.12.2021 За последние сутки в Мурманской области выявили 211 носителей коронавируса. На лечении с ковидом в регионе находятся 16 429 человек. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки выявили 211 носителей коронавируса

16:18 02.12.2021 Правительство Ленинградской области рассматривает вопрос о начале зимних школьных каникул с 25 декабря 2021 года. Читайте также: Школьники Ленинградской области могут уйти на каникулы досрочно

16:28 02.12.2021 Вакцина «Спутник Лайт». екатеринбург. рф

16:30 02.12.2021 Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» будет стоить на 30% меньше, чем «Спутник V». Соответствующую цену согласовала ФАС России. Подробности в материале: ФАС согласовала цену на вакцину для подростков «Спутник М»

16:37 02.12.2021 В Татарии вакцинацию против COVID-19 на 2 декабря прошли 2 млн 53 тыс. 827 человек, прирост за сутки составил 6135 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами сделали 1 млн 591 тыс. 425 человек. Об этом: В Татарии за сутки привили от COVID-19 более 6 тыс. человек

16:37 02.12.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что введение QR-кодов в ресторанах, салонах красоты и на базах отдыха региона перенесено с 3 на 24 декабря.

16:47 02.12.2021 Напомним, что с 1 февраля в России вводится контроль на федеральном уровне за медотводами. Регионы должны будут направлять данные о них на портал госуслуг.

16:58 02.12.2021 В настоящее время Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19, и это плато может сохраниться на весь зимний период. Об этом сообщил 2 декабря глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Подробности в материале: В Смольном увидели плато по заболеваемости COVID-19 в Петербурге

16:59 02.12.2021 В Тюменской области перенесли введение QR-кодов в ресторанах, салонах красоты, боулинг-клубах и на базах отдыха региона с 3 на 24 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства Тюменской области от 02.12.2021 № 745-п подписано главой региона Александром Моором, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Тюменской области перенесли введение QR-кодов на конец декабря

17:04 02.12.2021 Жалобами нижегородцев о несоблюдении коронавирусных ограничений в торговых центрах заинтересовались в правительстве региона. Торговые объекты проверят. Читайте подробнее: Нижегородские ТЦ проверят на допуск посетителей без QR-кодов

17:06 02.12.2021 В Псковской области третью неделю подряд наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, благодаря чему уже началось возвращение части перепрофилированного коечного фонда к плановой работе. Читайте также: В Псковской области третью неделю снижается заболеваемость ковидом

17:15 02.12.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова в студии радио «Комсомольская правда» призвала россиян провести новогодние праздники вакцинированными и на свежем воздухе.

17:23 02.12.2021 В Курской области с 3 декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов. Также с 6 декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме. Читайте также: В Курской области откроются бани и сауны

17:34 02.12.2021 У жителей Курской области появится возможность получить сертификат с QR-кодом о медицинском отводе от прививки против коронавируса. Такой QR-код или справку о медотводе можно будет предъявлять при посещении общественных мест. Читайте также: В Курской области общественные места разрешат посещать с медотводами

18:26 02.12.2021 В Озёрске Челябинской области школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Об этом: Челябинских школьников отправили на дистанционное обучение

19:03 02.12.2021 Пункт вакцинации против коронавируса в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:14 02.12.2021 В столице Татарии одно из кафе игнорирует введенные требования по пропуску посетителей по QR-кодам о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Кафе объявило свое учреждение «территорией конституционных прав посетителей». Об этом: В Казани кафе бойкотирует QR-коды

19:17 02.12.2021 В Мордовии по состоянию на 2 декабря выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 964 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом

19:18 02.12.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 901 человека. Об этом: Ещё пятеро жителей Мордовии скончались от COVID-19

19:22 02.12.2021 В Тюменской области в связи с появлением нового штамма COVID-19 «Омикрон» вводится ряд ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты «Рощино» и «Ремезов». До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Читайте также: В Тюменской области ввели новые ограничения из-за штамма «Омикрон»

19:26 02.12.2021 В Марий Эл по состоянию на 2 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 542 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили ещё 122 случая заражения коронавирусом

19:31 02.12.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 785 человек. Читайте подробнее: Девять жителей Марий Эл скончались от COVID-19 за сутки

19:35 02.12.2021 Власти Ленинградской области внесли изменения в антиковидное постановление, которые начнут действовать с момента подписания. Среди прочего владельцам паспортов коллективного иммунитета не нужно требовать у посетителей QR-коды. Читайте также: Ленобласть обновила антиковидное постановление, смягчив ряд ограничений

19:43 02.12.2021 На сессии 2 декабря депутаты Государственного собрания Марий Эл рассмотрели федеральные законопроекты о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ходе обсуждения инициативы в профильных комитетах депутаты говорили о необходимости разработки документа, который даст право посещения общественных мест гражданам, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме и имеют антитела. Законопроекты были поддержаны большинством голосов. Читайте подробнее: Госсобрание Марий Эл поддержало законопроекты о QR-кодах в России

19:47 02.12.2021 По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, теперь срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет год с даты выздоровления. Причем ранее выданные документы продлят до 12 месяцев. Кузнецов пообещал, что технические процедуры завершат в ближайшее время. Как заявила ИА REGNUM москвичка, переболевшая в мае, срок действия её QR-кода в электронной медицинской карте пока не поменялся. «Как и было, дали на 6 месяцев», — уточнила она.

19:50 02.12.2021 Родителей обещают пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам.

20:00 02.12.2021 Студенты факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, организовавшие так называемую антиковидную дружину, провели свой первый рейд по вагонам метро Петербурга, убеждая пассажиров носить маски в общественном транспорте, что прямо предписано постановлением городского правительства. Тем временем сотрудники Смольного отчитались об увеличении количества штрафов, выписанных «безмасочникам». Об этом: Студенческий патруль начал «воспитывать» безмасочников в метро Петербурга

20:14 02.12.2021 В тюменских моноинфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19, по данным на 2 декабря, находятся 3336 человек, в том числе 1366 человек старше 60 лет и 352 человека старше 80 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В тюменских ковидных госпиталях сокращают количество коек

20:54 02.12.2021 В Тюменской области по итогам недели среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Читайте также: В Тюменской область заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 9%

20:57 02.12.2021 Банк России планирует в будущем перевести на удалённую работу в постоянном режиме порядка 30% своих сотрудников, сообщил зампредседателя регулятора Руслан Вестеровский. Читайте подробнее: Банк России переведёт на постоянную удалёнку 30% сотрудников

21:04 02.12.2021 Прививать подростков 12−17 лет от COVID-19 начнут уже во второй половине декабря.

21:30 02.12.2021 Завтра в Москву из ЮАР прилетят сотни россиян, сообщили в посольстве РФ в Аддис-Абебе. Это будет вывозной рейс. По идее, все прибывшие должны будут соблюдать изоляцию 14 дней. Но домой они же как-то будут добираться. Об этом сообщает ТГ-канал «Мурашко по коже».

22:28 02.12.2021 «Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но успокаиваться рано. Надо прививаться», — заявила 2 декабря в эфире Радио КП глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но не всем, кто хочет вакцинироваться, делают прививку. Так, в поликлиниках Москвы переболевшим отказывают в первичной вакцинации «Спутником — Лайт». Об этом главный санитарный врач знает? Интересно было бы узнать её мнение и на этот счёт.

23:52 02.12.2021 Новогодние площадки на открытом воздухе в Москве будут работать полноценно в период праздников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин рассказал о работе открытых новогодних площадок в Москве

00:18 03.12.2021 Введение QR-кодов дает результат: уменьшается количество ковидных коек, внебольничных пневмоний, снижается число пациентов в реанимациях, меньше становится амбулаторных больных. Об этом заявил на заседании оперативного штаба Мордовии министр здравоохранения Олег Маркин. Он предупредил, что ослабление контроля над соблюдением санитарных мер может вновь привести к ситуации, в которой республика была в сентябре-ноябре. Читайте подробнее: В Мордовии заявили о снижении числа госпитализаций после введения QR-кодов

01:05 03.12.2021 Учёный уточнил, что адаптировать вакцину к штамму «Омикрон» можно, даже если образца штамма нет в наличии. Для специалистов важно знать нуклеотидную последовательность вируса, чтобы сделать заготовку вакцины, адаптированной под новый вариант коронавируса. Читайте подробнее: Гинцбург рассказал об адаптации вакцины под штамм «Омикрон»

03:06 03.12.2021 Министерство транспорта России изменило свою позицию по вопросу проверки QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции, при осуществлении авиаперелетов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Минтранс РФ изменил позицию по требованию QR-кодов для авиаперелетов

03:13 03.12.2021 Министерство здравоохранения России к середине декабря 2021 года обновит временные рекомендации по вакцинации от COVID-19, включив в них расширенный перечень оснований для медотводов. Об этом 3 декабря пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники. Подробности в материале: Минздрав России расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

04:21 03.12.2021 Учёный пояснил, что у вируса Эболы и коронавируса SARS-CoV-2 разная генетическая структура и поэтому объединение этих двух инфекций совершенно невозможно. Однако при этом человек может заразиться сразу двумя этими инфекциями и тогда возможность неблагоприятного исхода будет очень велика. Подробности в материале: Глава «Вектора» оценил вероятность соединения коронавируса с Эболой

04:51 03.12.2021 Прививочная кампания против COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: В Хакасии ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 30 тысяч человек

06:09 03.12.2021 В Новосибирскую область за последние дни доставили очередные партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил 169 тысяч доз, сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова. Об этом: Новосибирская область получила ещё почти 170 тысяч доз «Спутника V»

06:46 03.12.2021 Во Владивостоке 3 декабря на карантин по коронавирусу закрыты 15 групп в 13 детсадах, 20 классов в 13 школах переведены на дистанционное обучение. Читайте также: Во Владивостоке закрывают группы в детских садах на карантин из-за COVID-19

07:03 03.12.2021 Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области остаётся на одном уровне уже в течение почти двух недель. Регион вышел на плато, сообщили в новосибирском минздраве. Подробности в материале: В Новосибирской области сообщили о выходе на плато по коронавирусу

07:04 03.12.2021 Прививочный кабинет. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:24 03.12.2021 В Оренбургской области средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции. Его необходимо наращивать. Об этом в Оренбурге на совещании по противодействию распространению коронавируса заявил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба областного правительства. По мнению полпреда, регион поддерживает средний темп вакцинации по России. «Необходимо продолжать разъяснительную работу среди жителей, чтобы обеспечить одну из ключевых задач — достижение иммунитета, необходимых показателей по уровню вакцинации. Это ключевой фактор, который позволит победить коронавирус», — подытожил полномочный представитель. В свою очередь губернатор Денис Паслер проинформировал о том, что первым компонентом привито 66,7% оренбуржцев от числа подлежащих вакцинации. Уровень коллективного иммунитета достиг 81%. Читайте подробнее: Темп вакцинации от COVID-19 в Оренбуржье оценили как средний

07:26 03.12.2021 В Асбесте Свердловской области полицейские проверили наличие QR-кодов о вакцинации от COVID-19 у депутатов местной думы. Об этом пишут СМИ. Подробности в материале: На Урале полиция проверила QR-коды у депутатов гордумы

07:38 03.12.2021 В Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области снижается число выявляемых случаев коронавируса

07:40 03.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 3 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6436 человек, причём 28 из них добавили в сводку за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 141 138 (+602 за сутки). Читайте также: В Иркутской области скончались ещё 28 пациентов с COVID-19

07:43 03.12.2021 В Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей и запретили сотрудникам организаций выходить из отпусков без тестов ПЦР. Соответствующие изменения внесены в указ главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Об этом: Жителей Якутии обязали выходить из отпусков только с ПЦР-тестом

07:59 03.12.2021 В Пензенской области число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 декабря достигло 4277 человек. Подробности в материале: В Пензенской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19

08:06 03.12.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 373 случая. Об этом: В Кузбассе снизилось суточное число случаев заражения коронавирусом

08:12 03.12.2021 В Татарии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли по состоянию на 3 декабря 1276 человек. Подробности в материале: Ещё 11 жителей Татарии скончались от COVID-19

08:13 03.12.2021 Указ о смягчении связанных с борьбой с пандемией коронавируса мер ограничений подписал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте подробнее: В Якутии смягчили связанные с пандемией меры ограничений

08:15 03.12.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 3 декабря, медицинскую помощь получают всего 5033 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Более 5 тысяч кузбассовцев с коронавирусом остаются под наблюдением медиков

08:16 03.12.2021 Минздрав РФ примерно к середине декабря подготовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на близкие к ведомству источники.

08:16 03.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 234 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 70 467. Об этом: В Бурятии выявили 234 новых случая заражения коронавирусом

08:26 03.12.2021 Организации и предприниматели Новосибирской области могут получить субсидию на нерабочие дни. Уже выплачено более 560 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управление Федеральной налоговой службы. Читайте подробнее: Новосибирский бизнес получил более 560 млн в виде субсидии на нерабочие дни

08:42 03.12.2021 В Еврейской автономии пока не планируют смягчать антиковидные ограничения, несмотря на незначительное улучшение ситуации с распространением инфекции. Обстановка остаётся напряжённой. Читайте также: В ЕАО незначительно снизился уровень заболеваемости коронавирусом

09:01 03.12.2021 Власти Забайкалья приняли постановление, смягчающее часть действовавших ранее ограничений по посещаемости родителями детских садов. Как пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, воспитатели принимали детей в фойе, родителям и родственникам не разрешалось проходить в группы для исключения массового скопления, а также одномоментного нахождения детей и взрослых в ограниченном пространстве. «На днях был принят другой распорядительный документ о снятии части ограничений, который разрешает родителям и родственникам провожать детей в группы. Это можно делать при наличии QR-кода сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции или QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19», — пояснила чиновница. Об этом: В забайкальских детских садах ввели карантинные послабления

09:02 03.12.2021 В Удмуртии по состоянию на 3 декабря выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 198 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 680 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии вновь выявили больше 200 новых случаев заражения коронавирусом

09:04 03.12.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3265 человек. Об этом: Восемь жителей Удмуртии за сутки скончались от COVID-19

09:07 03.12.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 декабря прививку от коронавируса сделали 641 786 человек. Второй компонент препарата получили 449 878 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Около 450 тыс. человек в Удмуртии прошли вакцинацию от COVID-19

09:07 03.12.2021 В Забайкальском крае возобновлена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций. Читайте подробнее: В Забайкалье после карантина разрешили открыть ряд детских учреждений

09:08 03.12.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 015. За минувшие сутки выявили 55 новых носителей. Читайте подробнее: В Туве с начала года выявили 16 тыс. случаев COVID-19

09:20 03.12.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 161 носитель коронавируса, выздоровели 470 человек. Об этом сообщили 3 декабря в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 161 человека

09:22 03.12.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 546 носителей коронавируса, днем ранее подтвердился 571 случай инфицирования. С начала наблюдения по состоянию на 3 декабря в регионе выявили 122 013 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 105 007 носителей вируса, в том числе за сутки — 582 пациента. Читайте также: В Саратовской области снижается число новых случаев заражения коронавирусом

09:26 03.12.2021 Всё, что разрешили организациям Якутии с массовым посещением людей, по факту и так действовало. Политолог Виталий Обедин назвал действительно послаблением только разрешение проводить спортивные мероприятия. Подробности в материале: Смягчение антиковидных ограничений в Якутии формальное — мнение

09:27 03.12.2021 В Забайкальском крае полностью завершил ревакцинацию от COVID-19 лётный состав дислоцированной в регионе авиачасти штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ. Об этом: В Забайкалье полностью ревакцинировались от COVID-19 лётчики-штурмовики ВВО

09:28 03.12.2021 В Севастополе подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 3 декабря. Впервые за длительное время в городе выявили менее 200 заболевших. Накануне, 2 декабря, сообщалось о 201 новом заразившемся. Об этом: В Севастополе выявили менее 200 новых носителей коронавируса

09:36 03.12.2021 В Москве празднование Нового года может быть ограничено из-за продолжающейся пандемии. Об этом 3 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Подробности в материале: Власти Москвы могут ограничить празднование Нового года

09:47 03.12.2021 Ещё 13 жителей Хакасии стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 3 декабря в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом

09:50 03.12.2021 Рост заболеваемости COVID-19 среди детей отмечен в Воронежской области. Данные прозвучали 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства. Читайте подробнее: В Воронежской области выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

09:51 03.12.2021 Позицию по вопросу проверки QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19, при продаже билетов на авиарейсы изменил Минтранс РФ. Об этом 3 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Минтранс РФ отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов

09:59 03.12.2021 В Челябинской области 2 декабря обнаружили ещё 645 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области коронавирус выявили уже у более чем 130 тыс. человек

10:09 03.12.2021 В Воронежской области снижается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили по итогам заседания регионального оперштаба 2 декабря в пресс-службе облправительства. Читайте также: В Воронежской области снизилось число госпитализаций ковид-пациентов

10:17 03.12.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 396 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 391 случай. Подробности в материале: В Новосибирской области скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом

10:18 03.12.2021 В Роспотребнадзоре Амурской области обеспокоены увеличением количества несовершеннолетних, заболевающих коронавирусом. За неделю заразившихся дошкольников стало больше на 50%, в целом по региону заболеваемость выросла на 5,1%. Об этом: В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19 среди детей

10:19 03.12.2021 В Калмыкии за последние сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 декабря. Для сравнения: днём ранее в республике было выявлено 25 новых носителей коронавируса. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом

10:22 03.12.2021 В новосибирские инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3969 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В инфекционные стационары госпитализировали почти 4 тысячи новосибирцев

10:22 03.12.2021 В Калмыкии вторые сутки не зарегистрировано ни одного летального случая среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 3 декабря. Читайте подробнее: В Калмыкии вторые сутки нет смертей пациентов с COVID-19

10:31 03.12.2021 В Воронежской области ослабили ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, для театров и концертных залов. Решение принято 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: Воронежским театрам разрешат заполнять залы на 75%

10:36 03.12.2021 В Приамурье школьников активно переводят на удалённое обучение из-за распространения COVID-19. На карантин закрыты 104 класса 35 школ региона. Читайте также: В Амурской области на «дистанционку» отправили 104 класса

10:37 03.12.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 774 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 154 858. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: В Красноярском крае за сутки выявили уже 774 пациента с SARS-CoV-2

10:39 03.12.2021 В Перми ветеринары вылечили от коронавирусной инфекции котёнка. Об этом сообщает пользователи соцсети. «Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошёл лечение от коронавируса кошек», — сказала зоозащитница, руководитель приюта для кошек Галя Море. Вирус мутировал в инфекционный перитонит (ФИП). Это крайне тяжёлое инфекционное заболевание, которое до случая с Блицем всегда в приюте заканчивалось гибелью животных. Котёнок прошел курс лечения в 93 дня. За это время было приобретено 42 флакона лекарства на сумму 168 000 рублей. Приходилось лечить не только основное заболевание, но и поддерживать весь организм. На сопутствующую терапию потратили еще 57 891 рубль. Общая сумма — 225 891 рубль. Информация об этом опубликована в группе «Малыш Блиц борется с коронавирусом!» в соцсети «ВКонтакте». Об этом: В Перми кота вылечили от коронавирусной инфекции

10:41 03.12.2021 В Москве за сутки выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусом.

10:43 03.12.2021 Владелец сети офтальмологических клиник «Омикрон» в Новосибирской и Кемеровской областях Александр Падар направил в арбитражный суд Московской области иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (в лице ее московского представительства). Индивидуальный предприниматель просит суд запретить ВОЗ использовать термин «омикрон» в контексте с новой коронавирусной инфекцией, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь». Читайте подробнее: Владелец сети клиник «Омикрон» добивается переименования штамма COVID-19

11:00 03.12.2021 Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 32 930 случаев. Об этом 3 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе. Об этом: В России выявили почти 33 тыс. новых заражений коронавирусом

11:06 03.12.2021 В Вологодской области с начала пандемии жертвами ковида стали пятеро детей, один из которых скончался спустя семь часов после рождения. Читайте подробнее: В Вологодской области от коронавируса умер новорожденный ребёнок

11:07 03.12.2021 Уже к середине декабря 2021 года в России может появиться обновлённый список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Расширенный перечень причин для медотвода от прививки в настоящее время готовит Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения. Читайте также: В РФ пересмотрят перечень причин для медотвода от вакцинации против ковида

11:11 03.12.2021 Екатеринбургские бизнесмены написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Они просят открыть ТЦ для людей без QR-кодов, сообщают СМИ. По словам бизнесменов, в период пандемии количество посетителей торговых центров сократилось на 70−75%. Предприниматели несут колоссальные убытки, поэтому просят поддержки у региональных властей. В случае положительного ответа на свою просьбу, владельцы ТЦ обещают ввести дополнительные антиковидные меры для контроля посетителей. В частности, они готовы выделить отдельный персонал для контроля за соблюдением масочного режима. В торговых центрах могут начать выдавать маски бесплатно. Об этом: Екатеринбургские бизнесмены просят отменить QR-коды для посетителей ТЦ

11:12 03.12.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 582 человека. Всего в регионе на 3 декабря выявлено 92 906 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Выздоровели 65 963 ковид-пациента, от COVID-19 умерли 4277 пациентов, из них 18 — за прошедший день. Об этом: В Пензенской области выявили ещё 360 носителей коронавируса

11:12 03.12.2021 За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1217 человек. Об этом 3 декабря сообщает федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В России от COVID-19 умерли за сутки 1217 человек

11:13 03.12.2021 В Чувашии установили даты организации Дней спорта на 2022 год. В рамках акции с октября в спортивные учреждения допускаются только посетители с QR-кодами. Об этом: В Чувашии определили даты проведения Дней здоровья в 2022 году

11:15 03.12.2021 В Краснодарском крае подтверждено 812 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 104 детей, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 2 декабря, было выявлено 917 новых ковид-пациентов. Читайте также: На Кубани скончались более девяти тысяч ковид-пациентов

11:15 03.12.2021 В России сертификаты о перенесенном COVID-19 на портале Госуслуг автоматически переоформляются сроком на год вместо ранее предусмотренных шести месяцев. Об этом сообщили в Минцифры. Об этом: В России сертификаты переболевших COVID-19 начали переоформлять на год

11:16 03.12.2021 В Татарии по состоянию на 3 декабря зарегистрировали 38 760 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 236 человек, как и накануне. Выздоровели за время пандемии 32 238 ковид-пациентов, скончались 1276 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 232 человека, количество летальных исходов возросло на 11. Читайте также: В Татарии не снижается заболеваемость коронавирусом

11:16 03.12.2021 В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как отмечается, большинство скончавшихся были старше 65 лет. Читайте также: В Бурятии за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19

11:19 03.12.2021 В Саратовской области с начала пандемии по состоянию на 3 декабря жертвой коронавирусной инфекции стал 4681 человек. За сутки скончались ещё 10 мужчин и 12 женщин в возрасте от 50 до 88 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались 22 человека