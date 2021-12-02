Грозный, 2 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Педагоги Чечни могут рассчитывать на повышении оплаты своего труда. Вопрос о низких зарплатах поднял 1 декабря министр образования Хож-Бауди Дааев в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот поручил проработать возможность их повышения.

Ника Егорова Зарплата

По словам Кадырова, денежные средства на повышение зарплат необходимо предусмотреть в региональном бюджете, обратиться за помощью также нужно в правительство РФ.

«Министр также поднял вопрос оплаты труда учителям. В частности, он выразил обеспокоенность низкой заработной платой педагогов. Я отметил, что это одна из самых важных профессий, если не самая важная. И должна она оплачиваться соответствующим образом. Поручил проработать этот вопрос. Необходимо изыскать средства в региональном бюджете и при необходимости выйти на федеральный центр», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети Instagram.

Читайте также: Минимальный оклад учителя в Чечне увеличен до 9400 рублей