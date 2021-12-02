Москва, , 14:41 — REGNUM Данные Росстата по инфляции за неделю 23−29 ноября, показавшие ускорение недельной инфляции почти до 0,5%, а годовой — до 8,38%, стали неприятной неожиданностью для рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние недели наметилась стабилизация недельных темпов инфляции вблизи 0,2% в неделю, что позволяло надеяться на прохождение пика годовой инфляции в октябре и ее стабилизацию на уровне 8−8,1% к концу 2021 года, что теперь уже практически невыполнимо.

Нужно иметь в виду, что эти данные отражают значительное влияние разовых факторов — прежде всего, рост цен на поездки в Турцию (+55% за неделю), эффект от временного снижения курса рубля к доллару и евро.

Кроме того, Росстат в конце декабря досчитывает изменение цен по более широкому списку товаров и услуг, не входящие в еженедельный мониторинг. По оценке Росстата, это увеличило темпы роста цен на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, с 0,1% до 1,1%.

Еще одним фактором, повлиявшим на неожиданное ускорение инфляции, стал опережающий рост стоимости товаров и услуг, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения — так, цены на пшеничную муку, гречку, куриные яйца повысились на 1,1%, сахар — на 0,7%, хлеб — на 0,6%, сосиски, сардельки — на 0,5%.

Но есть и хорошие новости — по оценке Минэкономразвития, в целом рост продовольственных цен за неделю замедлился с 0,30% до 0,24%. Этому способствовало ускорение снижения цен на плодоовощную продукцию, а также замедление роста цен на мясопродукты, молоко и молочную продукцию, макаронные и крупяные изделия.

По непродовольственным товарам темпы роста цен также снизились до 0,17% (против 0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин, продолжают снижаться цены на стройматериалы.

Это позволяет надеяться, что динамика инфляции, особенно ее устойчивых компонент, все же стабилизируется и начнет постепенно снижаться в годовом выражении — вследствие эффекта высокой базы 2021 года и как результат ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ (рост банковских ставок по депозитам уже начал приводить к положительной динамике сбережений).

По итогам года стоит ожидать инфляцию в районе 8,3−8,4%, что вновь заметно выше прогноза ЦБ РФ (7,4−7,9%). Исходя из этого, возрастает вероятность, что ЦБ на декабрьском заседании выберет максимальный шаг повышения ключевой ставки из анонсированного недавно его главой Эльвирой Набиуллиной диапазона (0−100 б.п.) и доведет ее до 8,5% на конец года.

Если же замедления инфляции не произойдет, повышение ключевой ставки может продолжиться и в начале будущего года», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства экономического развития РФ, с 23 по 29 ноября в России инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

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