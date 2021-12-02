Москва, 2 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Данные Росстата по инфляции за неделю 23−29 ноября, показавшие ускорение недельной инфляции почти до 0,5%, а годовой — до 8,38%, стали неприятной неожиданностью для рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«В последние недели наметилась стабилизация недельных темпов инфляции вблизи 0,2% в неделю, что позволяло надеяться на прохождение пика годовой инфляции в октябре и ее стабилизацию на уровне 8−8,1% к концу 2021 года, что теперь уже практически невыполнимо.

Нужно иметь в виду, что эти данные отражают значительное влияние разовых факторов — прежде всего, рост цен на поездки в Турцию (+55% за неделю), эффект от временного снижения курса рубля к доллару и евро.

Кроме того, Росстат в конце декабря досчитывает изменение цен по более широкому списку товаров и услуг, не входящие в еженедельный мониторинг. По оценке Росстата, это увеличило темпы роста цен на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, с 0,1% до 1,1%.

Еще одним фактором, повлиявшим на неожиданное ускорение инфляции, стал опережающий рост стоимости товаров и услуг, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения — так, цены на пшеничную муку, гречку, куриные яйца повысились на 1,1%, сахар — на 0,7%, хлеб — на 0,6%, сосиски, сардельки — на 0,5%.

Но есть и хорошие новости — по оценке Минэкономразвития, в целом рост продовольственных цен за неделю замедлился с 0,30% до 0,24%. Этому способствовало ускорение снижения цен на плодоовощную продукцию, а также замедление роста цен на мясопродукты, молоко и молочную продукцию, макаронные и крупяные изделия.

По непродовольственным товарам темпы роста цен также снизились до 0,17% (против 0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин, продолжают снижаться цены на стройматериалы.

Это позволяет надеяться, что динамика инфляции, особенно ее устойчивых компонент, все же стабилизируется и начнет постепенно снижаться в годовом выражении — вследствие эффекта высокой базы 2021 года и как результат ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ (рост банковских ставок по депозитам уже начал приводить к положительной динамике сбережений).

По итогам года стоит ожидать инфляцию в районе 8,3−8,4%, что вновь заметно выше прогноза ЦБ РФ (7,4−7,9%). Исходя из этого, возрастает вероятность, что ЦБ на декабрьском заседании выберет максимальный шаг повышения ключевой ставки из анонсированного недавно его главой Эльвирой Набиуллиной диапазона (0−100 б.п.) и доведет ее до 8,5% на конец года.

Если же замедления инфляции не произойдет, повышение ключевой ставки может продолжиться и в начале будущего года», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства экономического развития РФ, с 23 по 29 ноября в России инфляция ускорилась до 8,38% в годовом выражении.

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