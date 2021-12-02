Афины , , 14:52 — REGNUM Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» был выявлен в Греции, подтвердил министр здравоохранения Танос Плеврис во время брифинга 2 декабря.

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По словам Плевриса, заражен «Омикроном» оказался гражданин Греции из Южной Африки, находящийся на острове Крит. Национальная организация общественного здравоохранения предприняла все необходимые шаги для отслеживания его контактов.

Брифинг министра посвящен разъяснению мер по обязательной вакцинации всех постоянных жителей Греции старше 60 лет.