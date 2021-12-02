Ереван, , 14:41 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 9013 исследований на коронавирус, из которых 558 дали положительный результат. Об этом 2 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 339 578 носителей коронавируса. Из них 318 481 справился с инфекцией, в том числе 716 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 12 016 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9081 пациента с COVID-19, в том числе 24 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7279 тестов на коронавирус 502 были с положительным результатом. 590 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 44 пациента с COVID-19.