Москва, 2 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» в рамках международного форума гражданского участия #Мывместе, который проходит со 2 по 5 декабря 2021 года в московском Центральном выставочном зале «Манеж» в преддверии дня добровольца (волонтера), открыло студию-лекторий. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В дни проведения форума перед аудиторией и зрителями в формате онлайн-трансляции выступят более 20 экспертов в области благотворительности и волонтерского движения.

При этом главная цель работы студии — не только с разных сторон рассмотреть вопросы благотворительности, но и привлечь в эту сферу новых молодых людей, которых может заинтересовать работа волонтера.

Перед участниками форма выступят самые авторитетные эксперты в области взаимопомощи. Так, руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева прочтет лекцию «Уроки всероссийской волонтерской акции взаимопомощи #Мывместе»; координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Олег Леонов расскажет о том, как добровольцы спасают жизни людей; а президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова познакомит с новыми формами поддержки благотворительности.

Кроме того, в число спикеров войдут: сооснователь проекта #РосЭко Михаил Антонов, президент фонда «Волонтеры в помощь детям» Елена Альшанская, основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, руководитель Всероссийского проекта поддержки женщин с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались» Светлана Полякова, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и другие.

В докладах авторов будут затронуты такие темы, как экологический образ жизни, взаимодействие города и его жителей, волонтеры в борьбе с коронавирусом, корпоративная волонтерская деятельность, способы поддержки одаренных детей, методы трансформации благотворительности в привычку нашего общества, новый молодежный тренд «эколидерство», ключевые навыки, необходимые волонтёру, общество и этическое регулирование биомедицины, а также благотворительность, как норма ведения бизнеса.

«Участие в благотворительности в современной культуре должно стать базовой привычкой для каждого человека. Для этого людям необходимо больше рассказывать о том, как это устроено, какие у нее потребности, где требуется помощь, с чего можно начать. В студии общества «Знание» на площадке форума #Мывместе мы поговорим с профессионалами в области благотворительности и волонтерства. Уверен, наши эксперты дадут исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с этой сферой, и вдохновят зрителей на то, чтобы присоединиться к волонтерской деятельности», — заявил генеральный директор Российского общество «Знание» Максим Древаль.

Трансляции мероприятий в студии проходят в официальной группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/znanierussia).

Отметим, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.