Рига, , 14:40 — REGNUM Взгляды правительства Греции на необходимость стабилизации ситуации на Западных Балканах были изложены министром иностранных дел страны Никосом Дендиасом на встрече министров иностранных дел стран НАТО, состоявшейся в Риге 1 декабря.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Дендиас принял участие во встрече с участием стран, играющих активную дипломатическую роль в африканском регионе Сахеля, созванной министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Дендиас отметил, что правительство Греции недавно открыло новое посольство в Сенегале. В этом контексте, сказал министр иностранных дел Греции, обсуждаются проблемы безопасности, которые Африка к югу от Сахары представляет для Европы, а также то, как решать гуманитарные проблемы, проблемы терроризма и миграции, которые возникают в этой области.

Завершая свое участие в министерской встрече НАТО в Риге, Дендиас также встретился с вице-президентом Европейской комиссии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.