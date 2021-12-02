Москва, 2 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект о расширении государственной поддержке волонтерства внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Госдума

Предлагается включить содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ в число целей добровольческой (волонтерской) деятельности.

Таким образом, добровольцы в этих сферах смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Согласно данным МЧС, за 2018−2020 гг. некоммерческие организации участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций около 40 тыс. раз и более 24,5 тыс. раз — в ликвидации их последствий. Показатели ежегодно растут. Кроме того, в 2018—2020 гг. некоммерческие организации приняли участие в проведении свыше 28 тыс. поисково-спасательных работ.

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